Griddie Islands

Şekilciklerin dünyasına hoş geldin: Burası minicik adaların daha da minicik pireler ve Şekilcik adlı acayip canlılar tarafından mesken tutulduğu bir dünya.

Şekilcikleri adalara yerleştir ve pirelerin sevinç içinde sağa sola zıplayarak puan üretmesini seyret. Bu puanlarla daha çok Şekilcik al ve daha çok pirenin dikkatini çek. Sen aynı seviye olanları birleştirdikçe Şekilciklerin seviyesi atlar ve daha çok üretirler. Tüm şekilcikleri birleştir ve her biri kendi görünümüne ve kişiliğine sahip 50'den fazla seviyeyi keşfet.

Birleştir, seviye atla ve bu durağan oynanışlı ama bir o kadar da capcanlı oyunda adaları dolu tutmaya bak. Egzotik bitkiler toplayın ve kendi akvaryumunuzu özelleştirin. Harika koleksiyonunuz için bir ev yaratırken Şekilciklerinizin büyümesini izleyin. Kozmosu keşfedin ve büyüleyici yeni bölgelerle tanışın.