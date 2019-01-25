Ground Driller, Android tablet ve telefonlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil simülasyon oyunu olarak dikkat çekiyor. Derinliklere doğru inerek puanlar kazanabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Türkçe adıyla Toprak Delici anlamına gelen Ground Driller, güçlü ekskavatörleri ve sevimli madencileri kontrol ederek derinliklere doğru yol aldığınız bir oyundur. Birbirinden değerli cevherleri açığa çıkarmanız gereken oyunda bir nevi kendi madeninizi kuruyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Olabildiğince derine doğru kazmanız gereken oyunda renkli görseller ve sürükleyici atmosfer yer alıyor. Ekskavatörünüzü geliştirerek daha hızlı ve derinlere doğru kazabileceğiniz oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Yetenekli madencileri de kontrol edebileceğiniz oyunda çeşitli etkinliklere de katılabiliyorsunuz. İnternet bağlantısına da gerek duymayan oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız Ground Driller sizleri bekliyor.

Ground Driller oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.