Ticari inşaat, demir işçileri, marangozlar, işletme mühendisleri, işçiler, çimento ustaları ve diğer birçok esnafın yardımıyla inşaat sıfırdan başlamaktadır. Mekansal farkındalık, plan okuma ve işlemlerin sırasını anlama becerisi dahil olmak üzere inşaatçı olmak için birkaç beceri sahibi olmalısın.

Ground Up Construction, oyuncuya yeteneklerini test etmeye zorlayarak ticari inşaat girişimine yardımcı olur. Bakkaldan gökdelenlere kadar her şeyi inşa edebileceğiniz 100 yap-bozda ustalaşıp yapabileceklerinizi kontrol edin. Planları doğru uygulayın ve binanızın hayata geçtiğini görün. Hiç hata yapmadan ve yıkılmadan hep baştan başlama.

İnşaatı başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra daha zorlu yapı türleriyle karşılacaksınız. Bir marangoz, çimento ustası, işçi, işletme mühendisi ve demir işçisi olarak çalışmanın zorluklarını görün.