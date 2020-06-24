CyberStep tarafından geliştirilen gudetama tap mobil platformda klasik oyun olarak yayınlanmıştı.

3.5 milyondan fazla kez indirilerek mobil platformda üst sıralara tırmanan yapım bölgesel yemeklere ve tariflere ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki yemekleri hazırlamaya çalışacağımız oyun içerisinde farklı kamera açıları eşliğinde tarifleri hazırlayacak ve bu tarifler üzerinden çeşitli ödüllerin sahibi olacağız.

Yapım içerisinde birbirinden farklı odalara girecek, arkadaşlarımızın yemek yapmasına yardımcı olacak, belirtilen tarifleri hazırlayarak iyi bir şef olduğumuzu gözler önüne sereceğiz.

Oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapım orta dereceli grafiklere ek olarak zengin bir yemek dünyasına ev sahipliği yapıyor.