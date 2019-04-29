Dev bir zombi karakterini yöneterek etrafta yer alan tüm yiyecekleri toplayabileceğiniz Gum Fly, binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, devasa boyuttaki bir zombi karakterini kontrol ederek çevredeki tüm yiyecekleri toplamak ve zombinin karnını doyurmaktır. Bunu yapmak için karakterinizin ağzında yer alan sakızı olabildiğince uzağa fırlatarak gökyüzünde yer alan yiyeceklerin sakıza yapışmasını sağlamalısınız. Bu sayede sakız yol aldığı süre boyunca kendisine çarpan tüm insanları ve objeleri toplayarak size getirir. Sizde topladığınız bu yiyeceklerle açlığınızı gidererek puan kazanabilirsiniz. Farklı konusu ve ilginç tasarımı ile sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı zombi karakteri ve gökyüzüne fırlatabileceğiniz rengarenk sakızlar yer almaktadır. Dilediğiniz sakızı seçebilir ve yiyecek toplamaya başlayabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan Gum Fly, ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.