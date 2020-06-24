Hayvanlara yönelik geliştirdiği oyunlar ile tanınan Zepni Ltd yeni oyunlarından olan Hamster House ile karşımıza çıktı.

Klasik oyunlar arasına katılan Hamster House’da oyuncular sincap, hamster gibi birçok hayvanı yakından tanıma ve inceleme fırsatı bulacaklar.

Birçok sevimli hayvanın yer aldığı oyun da seçtiğimiz hayvanları besleyecek, onlarla ilgilenecek ve keyifli zaman geçirmelerini sağlamak için çeşitli oyuncaklar edineceğiz.

Evcil hayvanlarımızın evini de dekore etme şansı bulacağımız oyunda ücretsiz bir yapı yer alıyor. Oyuncular basit bir oynanış eşliğinde evcil hayvanları ile ilgilenebiliyorlar. Eğlenceli zaman geçirecek olan hayvanlar çeşitli aktiviteler ile oynayanları keyiflendirecekler.