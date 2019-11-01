HapKitap uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden 20 farklı kategorideki kitapların özetlerini bulabilirsiniz.

Felsefe, bilim, aile ve çocuk, tarih, edebiyat, sanat, eğitim ve daha birçok kategoride sunulan yüzlerce kitap arşivi sunan HapKitap uygulamasında, merak ettiğiniz kitapların özetlerine anında ulaşabiliyorsunuz. Seçtiğiniz her kitaba 20 dakika ayırarak kitap hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olabileceğiniz HapKitap uygulamasında, kategorileri inceleyerek çeşitli kitapları bulabilirsiniz.

Üye olduktan sonra kişiselleştirilmiş öneriler de sunan HapKitap uygulaması, kitapların bilgi sayfalarında yazarlarını ve kimlerin okuyabileceğini de belirtiyor. Eğer, bir kitap hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyorsa ve okuyacak zamanınız yoksa HapKitap uygulamasında kitap özetlerini okuyabilirsiniz.