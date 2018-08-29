Happy Glass, el çizimi grafiklerle bizleri karşılayan fizik tabanlı bulmaca oyunu. Susuz kaldığından mutsuz olan bir bardağı sevindirmeye çalıştığınız süper eğlenceli bu mobil bulmaca oyununda zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Çizime dayalı oynanış sunan fizik tabanlı mobil oyunları seviyorsanız Happy Glass’ı kesinlikle oynamalısınız. Basit gibi görünen düşünmeye iten bölümlerle (bulmacalarla) süslü bu oyunda amaç; suyun bardağı dökülmesini/akmasını sağlamak. Kaleminizle kritik noktalara yaptığınız çizimlerle bunu sağlamanız gerekiyor. Oyunun zor tarafı da burada ortaya çıkıyor. Kalemi ne kadar az kullanırsanız o kadar fazla yıldızla bölümü tamamlıyorsunuz. Üst bardan ilerleme durumunu takip edebiliyorsunuz. Bu arada seviye atladıkça tüm yıldızları toplamak bir yana suyu doldurmak zorlaşıyor.