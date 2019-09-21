Akıllı telefon ve tabletlerinizde kendi çiftliğini kurmak ister misiniz?

Eğer cevabınız evet ise aradığınız oyunun adı Happy Ranch olacaktır.

Rengarenk atmosferi ve eğlenceli oynanışı ile hem Android hem de İOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan Happy Ranch NHGames imzası ile geliştirildi ve yayınlandı.

Mobil simülasyon oyunları arasına hızlı bir giriş yapan ve günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından keyifle oynanmaya devam eden yapımda ağaçlar dikecek, yerleşim yerleri inşa edecek, hayvanlar besleyecek, tarlalar ekip biçecek ve eğlenceli bir çiftçilik deneyimi yaşayacağız.

Çeşitli süslemeler yaparak çiftliğimize hoş görünümler sağlayabilecek ve daha eğlenceli bir hale getirebileceğiz. Oldukça geniş bir içerik yapısına sahip olan oyunda farklı sebze ve meyveler dikebilecek, yüksek kâr elde edebileceğiz.

Happy Ranch tamamen ücretsiz olarak oynanabilen bir simülasyon oyunudur.