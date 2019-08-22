Happy Shots Golf ile yepyeni bir şekilde bağlantılara vurun. Çocukluğunuzdan beri oynayacağınız en eğlenceli yapım. Golf bulmacalarını çözerken fizik yasalarını bükün, mini olan her şey eğlenceli ve tuhaf bu golf oyununda.

Golf oynamak hiç bu kadar zor olmamıştı! Yalnızca emin olduğun adımlarda bayrağa mümkün olan her şekilde ulaşmalısın. Pimi vurmak için ileri, geri, yukarı ve hatta aşağı doğru sallayın. Duvarlardan vurup, tuzak kapılarını açıp, topları engellerin üzerinden patlatmak için fan kullanacaksınız.

Hız Koşusu modunda ise tekrar parkurlarda yarışmak için çabalarken reflekslerinizi test edecek ve meydan okumayı sürdürmek için zamanla savaşacaksınız.

Hayatta Kalma Modu gerçek golf şampiyonlarını diğerlerinden ayırır, çünkü her atışta sayım yapmanız gerekir!

