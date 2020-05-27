Mobil platformun ünlü geliştiricilerinden bir tanesi olan Casual Azur Games en yeni oyunlarından bir tanesi olan Harvest.io ile şu sıralar ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor.

Hem Android hem de iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan ve mobil simülasyon oyunları arasında oldukça popüler olan Harvest.io ile çiftçilik dünyasına adım atacağız.

Birbirinden farklı ekinler ekebileceğimiz oyun içerisinde rengarenk bir çiftçilik deneyimi bizleri bekliyor olacak. Traktörlerin ve biçerlerin yer aldığı oyunda farklı türdeki ve boyuttaki tarlaları sürecek, hasat ekip biçebilecek ve elde ettiğimiz gelirler ile römorkumuzu dolduracağız.

Basit mekaniklere sahip olan ve gerçeklikten uzak bir atmosfere sahip olan yapım içerisinde renkli 3D grafik açıları yer alıyor.

Köyün en hızlı çiftçisi olmak için çaba sarf edeceğimiz yapım da eğlence yüklü anlar yer alıyor.