Hayalinizdeki çiftliği inşa ederek macera dolu görevler üstleneceğiniz ve hayatınızın aşkıyla tanışarak mutlu bir yaşam süreceğiniz Harvest Town, Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız benzersiz bir oyundur.

Eğlendirici animasyonları ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, çiftliğinizin ve evinizin gerekli işlerini yaparak seviye atlamak ve büyüleyici bir mekan tasarlamaktır.

Çiftlikteki hayvanları düzenli bir şekilde besleyerek etlerinden ve sütlerinde yararlanabilirsiniz. Ayrıca çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirerek tarımsal faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Görev bölümlerini başarıyla geçerek çeşitli objelerin ve yeni yerlerin kilidini açabilirsiniz.

Oyunda çeşitli hayvanlardan ve bitkilerden oluşan dev bir çiftlik alanı yer almaktadır.

Çiftliğe bakım yaparak yabani otları temizlemeli ve hayvanları besleyerek daha verimli hale getirmelisiniz.

Mobil platformda rol oyunları kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Harvest Town ile sizde kendi çiftliğinizi inşa ederek büyüleyici bir ev tasarlayabilir ve çeşitli alanlarda üretim yaparak geçiminizi sağlayabilirsiniz.