Haven, ABD’nin gizli dinleme faaliyetlerini ortaya çıkaran ve Rusya’da yaşayan eski NSA ajanı Edward Snowden'ın çıkardığı bir güvenlik uygulaması. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerinizde kullanabileceğiniz bu uygulama sayesinde, evinizde bulunan akıllı telefonları bir güvenlik sistemine dönüştürebilir ve akıllı bekçi haline getirebilirsiniz.

Haven uygulaması kişisel güvenliğine önem veren kullanıcılara ilham veren bir yapım olmuş diyebilirim. Çünkü kişisel alanlarınızı ve eşyalarınızı korumanız için oldukça önemli bir çözüm üretiyor. Cihazlarınızın sensörlerinden faydalanan uygulama beklenmedik misafirleri izliyor, bir hareket, ses ve titreşim hissettiğinde anında devreye giriyor. Edward Snowden'a göre Haven, araştırmacı gazeteciler ve insan hakları savunucuları için biçilmiş kaftan.

Öyle görünüyor ki Haven uygulaması dijital ortam kadar fiziksel güvenliğe de önem veren kullanıcıları kapsıyor. Ayrıca, kullanıcıların ve toplulukların karşılaştığı tehditleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Açık kaynaklı bir proje olduğundan ilerleyen dönemlerde daha iyi standartlara kavuşacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Eğer kişisel güvenliğinize önem veren biriyseniz Haven uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz. Son derece başarılı bulduğum ve desteklenmesi gerektiğini düşündüğüm için denemenizi kesinlikle öneririm.