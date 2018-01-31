Headshot ZD, zombilerle hayatta kalanları mücadelesini konu alan sürükleyici bir mobil oyun. Retro görselli oyunları seviyor, zombilerin kaynadığı bol aksiyonlu oyunlara bayılıyorsanız sizi uzun süre ekran başında tutacak bir yapım.

Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılan zombi oyununda bildiğimiz hikaye mevcut ancak oynanış son derece zevkli. Dünyanın büyük bir bölümü; insanlardan hayvanlara tüm canlılar yaşayan ölülere dönüşmüş durumda. Azınlıkta da olsa herkesi zombiye dönüştüren ölümcül dumanı solumamış insanlar da var. Biz az sayıda hayatta kalmayı başarmış insanlar arasındayız. Bulunduğumuz bölgeye gelen zombileri avlarken bir yandan da tükenmekte olan kaynakları nasıl artıracağımızın yollarını arıyoruz. Yaşam sürebileceğimiz yeni alanlar arıyoruz.

Headshot ZD Özellikleri: