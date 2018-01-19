Hedef.in Puan Hesaplama uygulamasıyla üniversiteye hazırlanırken puan hesaplamalarınızı Android cihazlarınızdan gerçekleştirebilirsiniz.

Üniversitelere girişte ilk aşama sınavı olan TYT ve sonraki aşama olan YKS’ye yönelik geliştirilen Hedef.in Puan Hesaplama uygulamasında, çözdüğünüz denemelerin doğru ve yanlış sayılarını girerek puan hesaplaması yapabiliyorsunuz. Çözdüğünüz denemelerdeki başarınıza göre sınavda neler yapabileceğiniz hakkında fikir sahibi olmanızı sağlayan uygulamada, hedefinizdeki üniversiteyi kazanabilmek için almanız gereken puanın da hesabını yapabilirsiniz.