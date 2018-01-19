Hedef.in Puan Hesaplama uygulaması ile çözdüğünüz denemelerden kaç puan alabileceğinizi hesaplayabilirsiniz.
Hedef.in Puan Hesaplama uygulamasıyla üniversiteye hazırlanırken puan hesaplamalarınızı Android cihazlarınızdan gerçekleştirebilirsiniz.
Üniversitelere girişte ilk aşama sınavı olan TYT ve sonraki aşama olan YKS’ye yönelik geliştirilen Hedef.in Puan Hesaplama uygulamasında, çözdüğünüz denemelerin doğru ve yanlış sayılarını girerek puan hesaplaması yapabiliyorsunuz. Çözdüğünüz denemelerdeki başarınıza göre sınavda neler yapabileceğiniz hakkında fikir sahibi olmanızı sağlayan uygulamada, hedefinizdeki üniversiteyi kazanabilmek için almanız gereken puanın da hesabını yapabilirsiniz.
TYT ve YKS için ayrı ayrı puan hesaplaması yapabileceğiniz Hedef.in Puan Hesaplama uygulamasında diploma puanı ve TYT puanlarınızı girerek yaklaşık bir yerleştirme puanı sonucuna ulaşabilmeniz mümkün. Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerin faydalanabileceği Hedef.in Puan Hesaplama uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Sınava hazırlanan tüm gençlere başarılar diliyoruz.
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