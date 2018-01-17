Hero Academy 2, 5 milyondan fazla kez indirilen gerçek zamanlı PvP savaş oyunu Hero Academy’nin devam oyunu. Yeni karakterler ve aranalar dışında meydan okumalar içeren savaşların eklendiği ikinci oyunda orta çağ karakterlerinden ordumuzu kurup dünyanın dört bir yanından oyuncularla savaşıyoruz.

Kartlarla oynanan savaş oyunlarıyla masa oyununun kombinasyonu bir yapım olarak karşımıza çıkan Hero Academy 2’de ilk oyunda yer alan tüm karakterler (sihirbazlar, büyücüler, savaşçılar özel silahlarıyla birlikte mevcut) karşımıza çıkıyor. Seriyi ilk kez oynayacaklar için hatırlatmak gerekirse; hamleler sıra tabanlı ve karakterler satrançta olduğu gibi belli bir alanının dışına çıkamıyor. Her maçta rakibinizin bir savaşçısını veya sahip olduğu önemli şeyi ele geçirmeniz gerekiyor. Savaşlar birkaç round şeklinde gerçekleşiyor. Savaş esnasında karakterlerinizi oyuna sokmak için ekranın altında sıralı kartları kullanıyorsunuz. Savaşçı kartları elbette yükseltmeye açık. Unutmadan, oyunun görevler içeren tek oyunculu modu da bulunmakta.