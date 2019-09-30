Yıllar önce terk edilmiş bir köyü yeniden yaşanılacak bir hale getirerek savaş kahramanlarını misafir edeceğiniz ve çeşitli alanlarda hizmet vererek altın kazanacağınız Hero Park, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan ve ücretsiz olarak sunulan sıra dışı bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, kendi köyünüzü inşa ederek savaştan dönen yorgun kahramanlara hizmet etmek ve savaşçıların tüm ihtiyaçlarını gidererek onlara kalacak yer tesis etmektir. Yıllar önce büyük bir savaşa tanıklı eden ve yaşanılamaz duruma gelen harabeye dönmüş bir köyün yeniden hayat bulması için mücadele etmelisiniz. Savaş kahramanlarının kalabileceği evler inşa ederek onların her şeyiyle ilgilenmeli ve atlarının bakımını üstlenmelisiniz. Bu sayede altın kazanarak bütçenizi katlayabilir ve köye daha onlarca farklı bina yapabilirsiniz.

Yüz binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen ve simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan Hero Park, onlarca farklı karakter ve hayvanın yaşayabileceği eşsiz bir köy inşa edebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.