Kahramanınızı seçin ve mağazada sahip olduğumuz her türlü öğe ile kendi silah ve yetenek kümenizi hazırlayın. Rakiplerinizi zekayla ve çeşitli oyun stilleri aynı zamanda savaş stratejileriyle yenin. Rekor puanları elde edin ve yepyeni kahramanların kilidini açın.

Çeşitli destansı oyun stilleri ve strateji teknikleriyle serbestçe kullanılabilen 4 tip rekabetçi moduna sahip olan oyunda, 1V1 gündelik, 2V2 PVE, 2V2 Rank ve 2V2 gündelik modları bulunuyor. Ayrıca siz ve arkadaşlarınız için bu dünyanın efsanevi patronlarına meydan okuyan, birlikte güçleri birleştiren ve Arzar toprakları boyunca maceraya geçen iki oyunculu bir co-op modu da yer alıyor.

Arzar elitler arasından seçim yapın, DreamWalkers için 20'den fazla Kahraman seçin. DreamWalker kendi hayallerinizi ve hayallerinizi yaratmanın harika bir savaş taktiğidir. Daha önce hiç yaşamadığınız bir oyunu yaşayın, siz ve arkadaşlarınızla birlikte Master unvanına kadar yükselin. Hadi bu zorlu savaşa hazır mısın?

Heroes of Arzar Özellikleri