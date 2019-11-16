Mobil platformda strateji oyunları arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Heroic - Magic Duel, dev yaratıklara karşı savaşarak aksiyon dolu anlar geçireceğiniz eşsiz bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve nefes kesen savaş senaryoları ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, farklı özelliklere ve yeteneklere sahip onlara karakter arasından seçiminizi yaparak savaşa başlamak ve düşman askerlerini etkisiz hale getirerek ganimet toplamaktır.

Savaşları kazandıkça seviye atlayabilir ve yeni karakterlerin kilidini açabilirsiniz. Ayrıca savaşçınızı özelleştirerek kendi tasarladığınız karakteri kullanabilir ve rakiplerinize karşı güçlü bir profil oluşturabilirsiniz. Zorlu PvP savaşlarının yer aldığı sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı silahlarla ve özelliklerle donatılmış onlarca karakter yer almaktadır. Ayrıca sayısız savaş aleti ve birçok ilginç savaş meydanı bulunmaktadır. Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Heroic - Magic Duel ile sizde aksiyona doyabilir ve stres atabilirsiniz.