Hex Commander: Fantasy Heroes, Android platformuna özel çıkış yapan sıra tabanlı strateji oyunu. İnsanlar, orklar, cinler, cüceler, elfleri bir araya getiren yapımda nice savaşlar atlatmış deneyimli bir şövalyenin yerine geçiyoruz. Goblinlerle karşı karşıya gelen halkımızı kurtarmak için güçlü bir ordu kuruyoruz.

Kasabayı istila eden goblinlerle olan mücadelemizde insanlık olarak tek başımıza başa çıkamayacağımızı anlayıp yanımıza onlar kadar etkili savaşan başka ırktan karakterler alıyoruz. Orklar, elfler, cüceler arasından seçim yapmamız isteniyor. Evet, ilk kez bir strateji oyununda yaratıklarla iş birliği yapıyoruz. Tehdit altında olan krallığı içerisindeki durumdan kurtarmak için strateji planımızı sürekli değiştirmemiz gerekiyor.

Yalnız oyunun beğenmediğim bir yanı oldu; Kontrolünüzde olan askerleri belli sınırlar içerisinde ilerletebiliyorsunuz ve sabit şekilde sürüklenerek ilerlediklerinden mücadelenin zevkini alamıyorsunuz. Birliklerinizi altıgen şeklinde işaretlenmiş noktalara taşımaktan başka bir şey yapamıyorsunuz. Elbette izleyeceğiniz strateji önemli ama hiçbir zaman savaş sahnesi göremeyeceğinizi söylemek istedim.