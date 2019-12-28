Gizli nesneleri bularak çeşitli ipuçlarına ulaşabileceğiniz ve otelleri restore ederek kendi tasarladığınız binaları inşa edeceğiniz Hidden Resort, mobil platformda klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve sürükleyici gizli nesne sahneleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken, tatil köylerini ve 5 yıldızlı otelleri restore ederek turistlerin ilgisini çekmek ve kendi otelinizi işleterek para kazanmaktır.

Karmaşık objelerin yer aldığı ilginç mekanlarda dolaşarak gizli nesnelerin yerlerini bulmalı ve ihtiyacınız olan ipuçlarına ulaşmalısınız. Bu sayede tatil köyünüzü geliştirebilir ve maksimum turiste erişebilirsiniz.

Oyunda sürükleyici özelliğe sahip onlarca kayıp obje bölümü ve tatil köyünüzü geliştirmek için kullanabileceğiniz yüzlerce ipucu bulunmaktadır. Gizli nesneleri bularak puan toplamalı ve otelinize yeni alanlar inşa ederek turistlerin rahat etmelerini sağlamalısınız.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu topluluğu tarafından keyifle oynanan Hidden Resort, bağımlısı olacağınız kaliteli bir oyundur.