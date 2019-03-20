Samsung Galaxy S10, S10 Plus, S10e kamera deliğini kapatan yaratıcı duvar kağıtları
Hidey Hole, Samsung Galaxy S10 kamera deliklerini kapatan yüksek kalitede ücretsiz duvar kağıtları içeren bir Android uygulaması. Samsung Galaxy S10, S10 Plus ve S10e çentikli ekranını, kamera deliğini gizlemek için kullanabileceğiniz yaratıcı duvar kağıtları arayanlara tavsiye ederim.
Samsung Galaxy S10 stock duvar kağıtları da kamera bölgesinde bulunan deliği gizleyen, yüksek çözünürlüklü görsellerden oluşuyor ancak fazla seçenek yok. Galaxy Store’daki kaliteli duvar kağıtları da ücretli olarak indirilebilir. Hidey Hole, Samsung Galaxy S10 için özel olarak tasarlanmış harika duvar kağıtlarını bir araya topluyor. Tümü ücretsiz indirilebiliyor, reklam da içermiyor!
Hidey Hole Özellikleri
- Çentik, kamera deliğini gizleyen yaratıcı, güzel, yüksek kalite duvar kağıtları
- Duvar kağıdını ana ekran, kilit ekranı ve hem ana ekran hem de kilit ekranı olarak ayarlama
- Görüntü ayarlama: Parlaklık, kontrast, kara nokta, doygunluk
- Görüntü ölçeklendirme: Duvar kağıdının deliğini cihaza göre hizalama
- Yeni ve popüler olarak sıralama
- Cihaz filtreleme
- Kategori filtreleme
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