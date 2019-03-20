Hidey Hole, Samsung Galaxy S10 kamera deliklerini kapatan yüksek kalitede ücretsiz duvar kağıtları içeren bir Android uygulaması. Samsung Galaxy S10, S10 Plus ve S10e çentikli ekranını, kamera deliğini gizlemek için kullanabileceğiniz yaratıcı duvar kağıtları arayanlara tavsiye ederim.

Samsung Galaxy S10 stock duvar kağıtları da kamera bölgesinde bulunan deliği gizleyen, yüksek çözünürlüklü görsellerden oluşuyor ancak fazla seçenek yok. Galaxy Store’daki kaliteli duvar kağıtları da ücretli olarak indirilebilir. Hidey Hole, Samsung Galaxy S10 için özel olarak tasarlanmış harika duvar kağıtlarını bir araya topluyor. Tümü ücretsiz indirilebiliyor, reklam da içermiyor!

Hidey Hole Özellikleri