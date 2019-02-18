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HiEdu Bilimsel Hesap Makinesi 3.9.4 (Android)
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HiEdu Bilimsel Hesap Makinesi

3.9.4
Android
HiEdu Bilimsel Hesap Makinesi
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

HiEdu Bilimsel Hesap Makinesi uygulaması ile zorlu hesapların üstesinden gelebilirsiniz.

HiEdu Bilimsel Hesap Makinesi uygulaması, Android cihazlarınızda gelişmiş fonksiyonlar sunan bir aracı sizlere sunuyor.

Mühendislik fakültesinde ve üniversitede sayısal ağırlıklı bölümlerde eğitim gören öğrencilerin yanlarından ayırmayacağı bir uygulama olan HiEdu Bilimsel Hesap Makinesi, zorlu hesaplamaların üstesinden kolayca gelebilmenizi sağlıyor. 1000’den fazla Matematik formülü ve en çok kullanılan Fizik formüllerini sizlere sunan HiEdu Bilimsel Hesap Makinesi uygulamasında, formülleri hatırlamak için not almanıza gerek kalmıyor.

İşlemleri geri alma ve favori hesaplamalar gibi özellikler sunan HiEdu Bilimsel Hesap Makinesi uygulamasında kimyasal reaksiyonları da hesaplayabiliyorsunuz. Grafik hesaplama fonksiyonunu da kullanabileceğiniz HiEdu Bilimsel Hesap Makinesi uygulaması para birimi, sıcaklık, uzunluk, alan ve daha birçok birimi de dönüştürebilmenizde büyük kolaylık sağlıyor.

Uygulama özellikleri

  • İşlemi geri alma ve hafızaya kaydetme fonksiyonu
  • Favori hesaplamalar
  • Matematik ve Fizik formülleri
  • Grafik hesaplama
  • Birim dönüştürme
  • Tema seçenekleri
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