Mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak Android platformu oyuncularına sunulan High School Escape 2 ilgiyle oynanıyor.

Goblin LLC tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan mobil yapımda oldukça gerçekçi grafik açıları ve sürükleyici bir oynanış yer alıyor. Oyun içerisinde karşımıza çıkan birbirinden farklı bulmacaları çözecek ve ilerlemeye çalışacağız. 9 farklı seviyenin yer aldığı mobil yapımda klasik bir oda yer alıyor. Daha doğrusu oyun bu oda içerisinde geçiyor.

Rengarenk atmosferi ile beğenileri toplayan başarılı oyun 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Google Play’de 4.2 gibi bir inceleme skor puanı alan High School Escape 2, ücretsiz olarak indirilip oynanıyor.