Hit n' Run!, trafiği birbirine katıp polislerden kaçtığımız aksiyon yüklü bir yarış oyunu. Arcade araba yarışı oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim. Tepe kamera açısından oynanış sunmasıyla nostalji yaşatan oyunda en iyi mafya sürücüleri arasına katılmak gibi zorlu bir hedefimiz var.

Klasik kurallara uyarak yarışmayı zorunlu kılan araba yarışlarından sıkıldıysanız Appsolute Games’in Hit n’ Run! adını verdiği ücretsiz araba yarışı oyununu oynamanızı isterim. Oyunda trafikte hızlarını bozmadan, kendi şeritlerinde ilerleyen sürücülere çarparak yoldan çıkmalarını sağlıyorsunuz. Trafiği birbirine katan, kazalara neden olan tehlikeli hareketleriniz polisleri alarma geçiriyor ve hemen peşinize düşmeye başlıyorlar. Oldukça yakından takip eden polislerin yanı sıra yolun sonunda barikat kuran polisleri atlatmalısınız. Sürüş esnasında her yere vurabilir, çarpabilirsiniz.

Hit n' Run! Özellikleri: