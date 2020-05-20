Hiç tropik bir yaşam tarzı hayal ettiniz mi? Home Design: Paradise Life en iyi tropik kaçamakları, ada yaşam tarzından ilham alan özel iç mekanları ve tatil merkezleri oluşturmanızı sağlayan çevrimdışı bir tasarımı oyunu. Her yeni bölümde büyüleyici bir plaj manzarasına sahip yeni bir iç veya dış tasarım geliştiren yapıda kaybolun.

Ünlü bir iç mimar olarak ev tasarımı yeteneğiniz insanlar tarafından iyi bilinir. Bulmaca seviyelerini geçtikten sonra farklı insanların odalarını, evlerini, bahçelerini, yüzme havuzlarını, kitaplıklarını yenilemelerine ve bu iyi insanlar için hayalinizdeki evi tasarlamasına yardımcı olabilirsiniz.

Okyanus manzaralı görsel olarak çarpıcı odalar oluşturarak ev tasarım becerilerinizi ve ustalıklarınızı geliştirin. Pinterest'ten yüksek kaliteli mobilyalara bile erişebileceksiniz. Tropik bir adada yaşamaya hazır mısınız? Tropikal güneş ışığında tadını çıkarın ve tropikal turkuaz denizin tadını çıkarırken kumsallarda en iyi evleri inşa edin.