Simülasyon oyunları arasından yer alan ve 10 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen Hotel Story: Resort Simulation, otel işletmeciliği yaparak turistleri ağırlayabileceğiniz sıra dışı bir oyun olarak dikkat çekiyor.

Kaliteli görüntü grafikleri ve ses efektleri ile güçlendirilmiş bu oyunda amaç, olabildiğince lüks bir otel tasarlamak ve müşterileri memnun etmektir. Hayalinizdeki oteli kurarak, dilediğiniz gibi dekore edebilir ve birçok farklı hizmet alanı oluşturabilirsiniz. Hayal gücünüz ve yaratıcı fikirleriniz sayesinde dünya çapında bilinen bir otele sahip olabilirsiniz.

Oyun içerisinde toplamda 300 farklı tesis yer almaktadır. Ayrıca 20 adet misafir karakteri bulunmaktadır. Otelinizdeki müşterileri memnun ederek bol miktarda para kazanabilir ve böylece otelinizi geliştirebilirsiniz. Dünyanın farklı yerlerinden turistlerin otelinizde kalmasını sağlamak için masaj, sıpa, sauna, restoran, market ve daha birçok farklı alanda hizmet vermelisiniz.

Android ve İOS işlemcili tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz ve ücretsiz olarak indirebileceğiniz Hotel Story: Resort Simulation ile ister çevrimiçi, isterseniz de çevrimdışı oynayarak eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz.