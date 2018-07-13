Hotel Transylvania: Monsters, Sony Pictures Animation’ın fantastik, komedi türünde animasyon filmi Otel Transilvanya’nın resmi mobil oyunu. Sony Pictures Television tarafından yayınlanan oyunda Otel Transilvanya’nın öne çıkan tüm karakterleri yer alıyor. Drac, Mavis, Frank, Wayne, Murray, Blobby ve saymakla bitiremeyeceğim canavarın yer aldığı oyun, bulmaca aksiyon türünde.

Sony Pictures’ın üç boyutlu bilgisayar animasyon komedi filmi Hotel Transylvania’nın mobil platforma uyarlanan oyununda hem tek hem de çok oyunculu modda oynama seçeneği sunuyor. Tek oyunculu modda yüzlerce farklı canavarla karşılaşacağınız, challenge’ların beklediği Otel Transilvanya dünyasını keşfederken, çok oyunculu (multiplayer) modda tek başınıza veya loncalara katılarak lig mücadelesi veriyorsunuz. Oyunda seçilebilir birçok karakter mevcut. Oyun esnasında karakterleri kontrol etmenize izin verilmiyor. Aksiyonun döndüğü alanda hiçbir şeye dokunamıyorsunuz. Objeleri eşleştirerek karakterlerin hareketini sağlıyorsunuz. Canavarlarınızı geliştirebiliyorsunuz.

Yüzlerce challenge, günlük etkinlik, özel sınırlı süreli etkinliklerini de içine alan zengin bir içerik sunan bulmaca aksiyon oyununda ilginç bir festivale dahil oluyorsunuz. Her 100 yılda bir, Kan Ayı kendini gösterdiğinde canavarlar yarışa giriyor. Kan Ayı Festivalinde yeryüzündeki en korkunç, en güçlü canavar belli oluyor.