Huawei Backup, Huawei akıllı telefonlar için resmi yedekleme uygulaması. Rehber, SMS, fotoğraf ve video, uygulama verilerini tek dokunuşla yedekleme ve geri yükleme imkanı sunan telefon veri yedekleme yazılımı, Huawei cihazlara özel ve tamamen ücretsiz.

Huawei akıllı telefon kullanıcısı olarak kişisel verilerinizi yedekleyebileceğiniz en iyi uygulama diyebilirim. Yerel depolama alanı, hafıza kartı (SD kart), harici sabit sürücüye yedekleme seçenekleri sunan, verileri şifreleyerek güvenle yedekleyen Huawei Backup mobil cihaz veri yedekleme programı ile tüm kişisel verilerinizin (kişi listeniz, kısa mesajlar, multimedya mesajları, arama kayıtları, sistem ayarları, alarm saati, tarayıcı yer imleri, e-posta hesabı, hava durumu, saat, müzik oynatıcı vs) yanı sıra uygulamaları kayıt dosyalarıyla birlikte, tüm multimedya verilerinizi (fotoğraf, video, müzik) dilediğiniz bir alana yedekleyebiliyorsunuz. Yedekleme işlemi başlamadan, seçim ekranında rehberinizde kaç kişi olduğunu, silmediğiniz - kayıtlı kaç mesajınız olduğunu, dahili depolama alanında ne kadar fotoğraf ve video tuttuğunuzu, kaç uygulamanın yüklü olduğunu görebiliyorsunuz. Yedeklenecek verileri isteğinize göre - tek tek veya topluca - seçebiliyorsunuz.