Her Huawei akıllı telefonda olması gereken bir destek uygulaması
Huawei HiCare, Huawei cihazlar için profesyonel yardım hizmetleri sunuyor.
Huawei akıllı telefonununuzda bir sorun yaşadığınızda müşteri hizmetlerine hızlıca ulaşıp destek almak, yazılımsal sorunlarda geri bildirimde bulunmak, cihazınızın garanti durumunu sorgulamak/öğrenmek, donanım ücretlerini öğrenmek, servis merkezlerinin yerini öğrenmek için kullanabileceğiniz resmi destek uygulaması Huawei HiCare. HiCare Ürün Desteği Hizmetleri uygulaması, sadece sorun çözme odaklı bir uygulama değil. Huawei akıllı telefonunuzun yeteneklerini keşfetmek, faydalı ipuçları almak, yazılım güncellemelerini takip etmek için de bu uygulamayı kullanabilirsiniz.
Huawei HiCare Özellikleri:
- Servis merkezleri: Yerel servis merkezlerinin adres ve numaralarını arayın.
- Yardım hattı numaraları: Yerel yardım hattı numaraları ve çalışma saatlerini arayın.
- Garanti politikası: Bölgenizde Huawei’nin satış sonrası garanti politikasını öğrenin.
- Kılavuzlar: Kapsamlı işlev açıklamalarını içeren kullanım kılavuzlarına ulaşın.
- Forum: Diğer Huawei telefon kullanıcılarıyla iletişime geçin.
- Garanti durumu: Cihazınızın garanti durumunu sorgulayın.
- Aksesuar fiyatı: Ekran, anakart, batarya, kamera ve diğer bileşenlerin fiyatını sorgulayın.
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