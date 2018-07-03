Huawei HiCare, Huawei cihazlar için profesyonel yardım hizmetleri sunuyor.

Huawei akıllı telefonununuzda bir sorun yaşadığınızda müşteri hizmetlerine hızlıca ulaşıp destek almak, yazılımsal sorunlarda geri bildirimde bulunmak, cihazınızın garanti durumunu sorgulamak/öğrenmek, donanım ücretlerini öğrenmek, servis merkezlerinin yerini öğrenmek için kullanabileceğiniz resmi destek uygulaması Huawei HiCare. HiCare Ürün Desteği Hizmetleri uygulaması, sadece sorun çözme odaklı bir uygulama değil. Huawei akıllı telefonunuzun yeteneklerini keşfetmek, faydalı ipuçları almak, yazılım güncellemelerini takip etmek için de bu uygulamayı kullanabilirsiniz.

Huawei HiCare Özellikleri: