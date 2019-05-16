Huawei Store uygulaması ile Android cihazlarınızdan Huawei mağazasına erişim sağlayabilirsiniz.

Huawei’in resmi mağazası Huawei Store’a akıllı telefonlarınızdan ulaşma imkanı sunan Huawei Store uygulaması, dilediğiniz ürünleri kolayca satın alabilmenize olanak tanıyor. Akıllı telefon, bilgisayar, tablet ve çeşitli aksesuar ürünlerini detaylı bir şekilde inceledikten sonra sepetinize ekleyerek kolayca alışveriş yapabileceğiniz uygulamada, sipariş durumunu da takip edebiliyorsunuz.

Yeni ürünlerden anında haberdar olabileceğiniz ve ayrıca özel indirim tekliflerinden de yararlanabileceğiniz Huawei Store uygulamasında, Huawei’in en yeni ve popüler ürünlerini satın alabilmeniz oldukça kolay hale geliyor. Eğer siz de çevrimiçi alışveriş yapmak istiyor ve en yeni Huawei ürünlerine sahip olmak istiyorsanız, Huawei Store uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.