Hukuk Sözlüğü uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan binlerce hukuk teriminin anlamını öğrenebilirsiniz.

Hukuk fakültesi bölümü öğrencilerinin işini kolaylaştıracağını düşündüğüm Hukuk Sözlüğü uygulaması, anayasa ve kanunlarda geçen birçok terimin anlamını öğrenmenizde kolaylık sağlıyor. Hukuk dalında kullanılan çoğu terimin anlamını ve kapsamını öğretmek amacıyla geliştirilen uygulama sayesinde okuduğunuz metinlerin ne anlama geldiğini anlamanız artık daha kolay olacaktır diye düşünüyorum.

3 000’den fazla hukuk terimi ve anlamı bulunan Hukuk Sözlüğü uygulamasını internet bağlantısı olmadan kullanabilme nizin yanında, reklamsız olarak sunulması da çok büyük avantaj haline geliyor. Terimler arasında arama yapabileceğiniz ve terimleri favorilerinize ekleyebileceğiniz Hukuk Sözlüğü uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri