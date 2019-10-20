Mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız Humanity Must Perish, fotoroman şeklinde ilerleyen bölümleri ve gizem dolu olayları ile dikkat çeken benzersiz bir oyundur.

Basit ama etkileyici grafik tasarımı ve ilgi çekici müzikleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, resimleri ve diyalogları takip ederek sır perdesini aralamak ve dünyanın yok olmasını engelleyerek görevi tamamlamaktır. Çeşitli laboratuar çalışmaları yaparak sizden istenilenleri yerine getirmeli ve yeni bir çıkış yolu bulmak için mücadele etmelisiniz. Eğer farklı yöntemler bulamazsanız tüm dünya yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmeli ve deneylerde başarılı olmalısınız. İlginç konusu ile dikkat çeken benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan ve yüz binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Humanity Must Perish, heyecanla sürdüreceğiniz eşsiz bir görsel roman oyunu olarak ön plana çıkmaktadır.