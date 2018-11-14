Humans vs Zombies

Zombiler ve insanlar arasındaki savaşta pek çok kahraman çoktan düştü, ama sen hayatta kalmayı başardın. Kendinizi güvenli bir yere alın çünkü tehlike her köşede. Yürüyen ölülere direnmek ve evini, ölümcül istiladan kurtarmak için elinden geleni yapman gerekiyor.

2048 yılında gerçekleşen bu tarihi savaşta dünyanın kaderi senin ellerinde. Bir keskin nişancı ya da deneyimli suikastçı olarak zombilerin arasında dalın ve size verilen bu şansta yeteneğinizi gösterin. Daha önce oynadığınız hiçbir şeye benzemeyen yepyeni bir oyun deneyimini test edin.

Pek çok türde zombinin yer aldığı oyunda büyük patronlara dikkat etmeli ve her türden silahı kullanmaktan çekinmemelisiniz.