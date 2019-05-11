Zorlu bulmacaları çözerek onlarca farklı renge sahip kare blokları boyayabileceğiniz ve blokların arkasında gizlenen resmi bulmak için çaba göstereceğiniz Hungry Cat Picross Purrfect Edition, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Zorlu mantık bulmacaları ve keyif verici yapboz bölümleri ile oyuculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, bulmacaların üstlerinde ve yanlarında yer alan rakamlardan yola çıkarak kare blokları uygun renklerde boyamak ve sizden istenilen resmi oluşturmaktır. Her bulmacanın arkasına farklı resimler gizlenmiştir. Resimleri ortaya çıkartabilmek için mantığınızı kullanmalı ve sayılardan yardım alarak blokları boyamalısınız. Farklı renkler kullanarak boyadığınız bloklar bir araya geldiğinde gizli resim ortaya çıkacaktır. Sürükleyici bölümleri ve zihin geliştirici özelliği ile eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zor onlarca bulmaca ve her bulmacada farklı resimler yer almaktadır. Size verilen boyalar ile bulmacalardaki resimleri açığa çıkartmalı ve sonraki bölümlerin kilidini açmalısınız. Bulmaca oyunları arasında yer alan Hungry Cat Picross Purrfect Edition’a ücretsiz olarak erişebilir ve keyifli anlar geçirebilirsiniz.