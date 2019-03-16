Farklı hayvanları avlayabileceğiniz ve bu hayvanların etlerinden çeşitli yemekler pişirebileceğiniz Hunt Cook: Cath and Serve, Android ve İOS sürümleri ile her iki platformda da oyun severlerin sorun yaşamadan oynayabileceği eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli görüntü grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, bir aşçı karakterini yöneterek avlanmak ve lezzetli yemekler yapmaktır. Hayvanları avlarken minik köpeğiniz size yardım etmek için hazır vaziyette beklemektedir. Av köpeğiniz ve tüfeğiniz ile çeşitli hayvanlar yakalayabilir ve müşterilerinize enfes et yemekleri sunabilirsiniz. Sıra dışı tasarımı ile eşsiz bir deneyim kazanabileceğiniz kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde avlayabileceğiniz kuşlar, tavuklar, tavşanlar, geyikler ve daha onlarca farklı av hayvanı yer almaktadır. Restoranınıza gelen müşterilerin isteklerine göre avlanmalı ve etleri zamanında pişirmelisiniz. Bu sayede seviye atlayabilir ve sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Hunt Cook: Cath and Serve, 500 binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen eşsiz bir oyundur.