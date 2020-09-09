Hunting Clash

Keskin bir nişancı tüfeği mi yoksa bir yay mı istersin? Seçim senin. Ateşli silah ile avlamak, yay ile avlamaktan daha popülerdir ama yine de yay ile avlamak eski moda avcılar arasında, özellikle bir geyik avında hâlâ oldukça tercih edilir.

İster ateşli silah ile ister yay ile avlamayı tercih et, seçebileceğin çok sayıda yükseltici olacak. Atış ekipmanını geliştir ve hayvanları ölümcül bir isabet ile vur.

Ayının kürkünü görüyor musun? Ya kurdun postunu? Peki ya çok gerçekçi geyiği? Bu tür hayvanları avlamak gerçek bir zevktir. Buna harika görünüme sahip çimenler, ağaçlar ve gerçekçi hava koşullarını da ekle. Öylesine gerçekçi ki neredeyse avlamak istediğin hayvanın kokusunu bile alabilirsin.

Geyik, sığın, boz ayı, kurt, ördek ve çok daha fazla hayvanın izini vahşi doğada sür. Bir hayvan seç, nişan al ve vur! Vahşi doğanın içinde gerçek bir keskin nişancı deneyimi yaşamaya hazır ol.