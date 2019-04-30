Hustle Castle, sadece Android platformunda 10 milyon indirmeyi geçen oldukça popüler bir orta çağ temalı strateji - rol yapma oyunu. Fallout Shelter ile Clash of Clans oyununu hatırlatan oynanış sunan Hustle Castle - Kale ve Klan'da orta çağ kalesinin lordu ve efendisi olarak eşsiz bir kale inşa ederken diğer yandan düşmanlarla çarpışıyorsunuz.

Orta çağ strateji oyunları sevenlerin kesinlikle oynaması gerektiğini düşündüğüm yapımlardan Hustle Castle, farklı oyun modlarıyla tüm oyunculara hitap ediyor. Hikaye odaklı seferde kahramanlarınızla yüzlerce göreve katılıyor, aralarında orklar, devler, iskeletler, ejderhaların da bulunduğu cehennemden çıkıp gelmiş varlıklarla savaşıyor, zaferi yaşamak için her şeyi yapıyorsunuz. Çok oyunculu modda düşman kalelere saldırılar düzenliyor, yakıp yağmalıyorsunuz. Hangi modda oynarsanız oynayın, eşsiz bir kale inşa etmek, birliklerinizi eğitmek, yeni insanları alıp çalıştırmak zorundasınız. Hayalinizdeki kaleyi kurmak, orduya sahip olmak için ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz.

Hustle Castle Özellikleri