Hyperspeed, rakiplerinizle görüntülü konuşarak, sohbet ederek oynayabildiğiniz bir online yarış oyunu. Geleceğin araçlarını kullandığınız hızlı tempolu yarış oyununda dünyanın dört bir yanından yarış tutkunlarıyla teke tek kapışıyorsunuz. Multiplayer yarış oyunlarını seviyorsanız klasiğin biraz dışına çıkan bu yapıma bir şans verin derim. Android platformunda indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Mobil platformda rakiplerle canlı görüntülü konuşarak oynamaya izin veren tek yarış oyunu sanırım. Uzay temalı, neon grafikleriyle kendisine çeken online yarış oyununda ister arkadaşlarınızla isterseniz de dünya genelinde oyunculara karşı yarışıyorsunuz. Başka hiçbir mod yok! Sadece ne zaman başlayıp bittiğini anlamayacağınız yarışlar var! Dilerseniz sıralama mücadelesine sokan görev odaklı yarışlara katılıyorsunuz. Rakibinizin uzay gemisini saldırmak için kullanabileceğiniz güçlendiriciler dışında kilidi açılabilir öğeler yok. Avatar olarak etkileyici yapay zeka oyun yüzlerinden birini kullanıyorunuz. Unutmadan, rakiplerinizle yarış esnasında görüntülü konuşabilmenin yanı sıra yazılı olarak da sohbet edebiliyorsunuz.