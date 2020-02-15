I Love Hue Too, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zorlu ve eğlenceli bir bulmaca oyunu olarak dikkat çeken I Love Hue Too oyununda renkli blokları hareket ettirerek bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Geometrik şekillerin yer aldığı oyunda algı becerilerinizi de sonuna kadar kullanmanız gerekiyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda aynı zamanda minimalist bir atmosfer de yer almakta. Farklı oyun modlarıyla donatılmış olan oyunda farklı bir deneyim yaşayabileceğinizi de söyleyebilirim.

Bulmaca oyunu oynamayı seviyorsanız ve farklı bir oyun arayışınız varsa I Love Hue Too sizin için diyebilirim.

I Love Hue Too oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.