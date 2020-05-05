İBB Koronavirüs Android uygulaması, yeni tip koronavirüs Kovid-19 hakkında güncel, güvenilir bilgiler sunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı İBB Koronavirüs mobil uygulamasında resmi kaynakların yayınladığı bilgilerin yanı sıra İBB’nin pandemi sürecindeki faaliyetleri ve duyuruları yayınlanıyor.

Türkiye’de toplam koronavirüs vaka sayısının çoğunluğunu İstanbul oluşturuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de koronavirüs salgını hakkında doğru olmayan bilgilerin yayılmasını engellemek adına İstanbullular için bir mobil uygulama hazırlamış. İBB Koronavirüs adıyla yayınlanan uygulama üzerinden vatandaşların güvenilir bilgiye ulaşmaları amaçlanıyor. Sadece resmi kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere yer veriliyor. Hem koronavirüs hakkında son gelişmeleri takip ediyor hem de interaktif Kovid-19 haritası üzerinden koronavirüs vaka sayısı takibi yapabiliyorsunuz.