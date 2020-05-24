Ice Cream Roll

Dondurma standının gururlu sahibi olarak rekor düzeyinde kısa bir süre içinde en karmaşık dondurma külahlarını hazırla. İşinin geleceği açısından müşterileri hayal kırıklığına uğratmak gibi bir seçeneğin yok. Siparişleri al ve bunları mümkün olan en kısa sürede gerçekleştir.

Hafıza becerilerin oyun boyunca test edilecek. Ayrıca bu eğlenceli oyunda ilerleme kaydederken, seviyelerin tamamlanmasını daha da zor kılan yeni malzemelerin kilidini kaldıracaksın. Böylesi yoğun bir tempoya ayak uydurmaya hazır olduğunu düşünüyor musun? Ne kadar çok müşteriyle ilgilenirsen siparişler o kadar karmaşık hale gelecektir.

Dondurmanızı bırakmak için dağıtıcı düğmesini basılı tutun ve modele uymaya çalışın. Dondurmanın ustası olduğunuz son derece rahatlatıcı ve tatmin edici bu oyunda sonsuz eğlenceye dahil olun. Mükemmel dondurmalar sizin için kolay bir iş mi? Kontrollerde usta ve şef olduğunuzu herkese kanıtlamaya çalışın.