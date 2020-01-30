ID Please, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve zevkli bir mobil oyun olarak dikkatimizi çeken ID Please oyununda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Renkli görsellerin ve sürükleyici atmosferin yer aldığı oyunda bir klübün korumasını üstleniyor ve kimin girip çıktığını kontrol ediyorsunuz. Eğlenceli anlar yaşayabileceğinizi düşündüğüm oyunda yargı becerilerinizi test edebiliyorsunuz. Benzersiz karakterlerin de sahibi olabileceğiniz oyunda 21 yaşından küçük insanları elemeniz gerekiyor. Huzur ve keyifli bir klüp ortamı yaratmak için mücadele edebileceğiniz oyunda harika bir deneyim de yaşayabiliyorsunuz.

ID Please oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.