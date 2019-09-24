Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan ve simülasyon oyunları arasında yer alan Idle Aqua Park, kendi eğlence merkezinizi kurarak müşterileri eğlendirmek için çeşitli görevler üstleneceğiniz benzersiz bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, insanların serinleyebileceği ve aynı zamanda eğlenceye doyabileceği benzersiz su parkları kurmaktır. Su kaydırakları ve onlarca havuz inşa ederek müşterileriniz için eşsiz bir mekan oluşturabilirsiniz. Ayıca çeşitli su parkurları yaparak daha fazla müşteri kazanabilir ve kazancınızı katlayabilirsiniz. Seviye atladıkça yeni malzemelerin kilidini açabilir ve su parkınızı geliştirerek yolunuza devam edebilirsiniz.

Eğlence merkezinde kullanabileceğiniz onlarca farklı şekle sahip su kaydırağı ve birbirinden güzel sayısız havuz modeli yer almaktadır. Dilediğiniz objeleri kullanarak müşterilerin eğlenmesini sağlayabilir ve maksimum kazanç sağlayabilirsiniz. 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak hizmet veren Idle Aqua Park, sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyundur.