Dünya şampiyonu olmak için boksörünüzü eğitebileceğiniz ve zorlu müsabakalara çıkarak gücünüzü test edebileceğinizi Idle Boxing Manager, mobil platformda klasik oyunlar arasında yerini alan ve ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlendirici grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, boksörünüze antrenmanlar yaptırarak şampiyona için hazırlamak ve güçlü rakiplerle mücadele ederek boksörünüzü geliştirmektir. Sokak dövüşlerinden başlayan uzun bir yolculuğa çıkarak macera dolu anlar geçirecek ve zorlu bir antrenman sürecini aşarak dünya şampiyonu olmak için onlarca farklı boksörle dövüşeceksiniz. Sürükleyici özelliği sayesinden sıkılmadan oynayacağınız bağımlılık yapıcı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda boks maçlarına hazırlayabileceğiniz onlarca farklı boksör yer almaktadır. Günlük görevleri ve antrenmanları yaparak sürekli bir gelişim gösterebilir ve maçları kazanarak seviye atlayabilirsiniz. Oyun çevrimdışı olmasanız bile talimatlarınızı uygular ve para kazandırmaya devam eder.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden Idle Boxing Manager, popüler bir oyun olarak öne çıkmaktadır.