Mobil platformda birbirinden aksiyonlu box maçlarına katılmaya hazır olun!

Gerçeklikten uzak ve fantastik bir yapı eşliğinde oyunculara birbirinden farklı box maçları sunan Idle Boxing simülasyon oyunları arasında yer alıyor.

Çeşitli maçlara katılacak olan oyuncular kendilerini geliştirerek rakiplerinin karşısına çıkabilecek ve onları daha kısa süreli olarak etkisiz hale getirebilecekler.

İnternet bağlantısının olmayacağı yapım içerisinde oyuncular tek oyunculu olarak rakipler ile yüzleşecek ve onları etkisiz hale getirerek daha güçlü bir hale gelebilecekler.

Çeşitli karakterlerin de yer aldığı oyun da basit mekaniklerin yanı sıra basit kontroller de yer alıyor. Oyuncular boksörlerini en üst seviyeye çıkarmak için çeşitli maç ve turnuvalar da mücadele edecekler.

100 binden fazla oyuncuya ulaşan yapım düzenli güncellemeler de alıyor.