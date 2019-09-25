Kendinize ait bir hamburger fabrikası kurarak en lezzetli yiyecekleri üretebilmek için mücadele edeceğiniz Idle Burger Factory, Android platformunda oyun severlerle buluşan ve strateji oyunları arasında kendisine yer bulan eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, dev bir fabrika inşa ederek gerekli tüm ekipmanları temin etmek ve lezzetli yiyecekler üreterek satışa sunmaktır. İyi bir işletmeci olmanın yanı sıra, aynı zamanda iyi de bir hamburger ustası olmak için çaba göstermelisiniz. Fabrikaya çeşitli makinler alarak en lezzetli hamburgeri imal etmeli ve insanların beğenisini toplamalısınız. Bu sayede geniş bir kitleye hitap edebilir ve çok sayıda hamburger satarak kazancınızı katlayabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve stres giderici bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz Idle Burger Factory, yüz binlerce oyun sever tarafından tercih edilen ve gün geçtikçe daha fazla oyuncuya hitap eden kaliteli bir oyundur.