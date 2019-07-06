Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olan Idle Car Factory ile araba kralı olmaya çalışacağız.

Rengarenk içeriklerin yer aldığı yapımda oyuncular araba fabrikaları kuracak, araçlar satacak ve yüksek kâr elde etmeye çalışacaklar. Oldukça eğlenceli bir yapıya sahip olan Idle Car Factory günümüzde Android ve İOS platformunda oynanmaya devam ediyor.

İki farklı mobil platformda oynanan yapım günümüzde yarım milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor. 10’dan fazla işçi türünün yer aldığı yapımda 150’den fazla da başarım yer alıyor. Güzel grafikler eşliğinde oynanan yapımda 200’den fazla bina inşa edebilecek ve geliştirebileceğiz.

Eğlenceli ve bir o kadar da bağımlılık yapıcı bir yapıya sahip olan oyunda yüksek kaliteli araçlar yapacak ve yüksek fiyatlar ile satacağız.