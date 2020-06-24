Dünyanın en hızlı yarış araçlarına ev sahipliği yapan Idle Car Racing ile adrenalin dolu anlar yaşamaya hazır oyun.

Mobil platformda arcade oyunu olarak yayınlanan ve şu sıralar 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Idle Car Racing yepyeni oyunculara da ulaşmaya devam ediyor.

Şaşırtıcı animasyonların ve 3D grafik açılarının yer aldığı yapım da oyuncular birbirinden farklı hızlı araçlar ile küçük bir piste yarışacaklar. Yüksel tempolu geçecek olan bu yarışlar da oyuncular daha fazla para kazanabilmek için mücadele edecekler.

Farklı araç modellerinin de yer aldığı başarılı yapım da dünyanın en iyi parkurları da oyunculara sunulacak.

Oldukça sağlam grafik açıları ve içeriği ile oyunculardan tam puan almayı başaran yapım düzenli güncellemeler de alıyor.