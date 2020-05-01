Android ve iOS platformunda simülasyon oyunu olarak yayınlanan Idle Casino Manager ile kumar dünyasına girmeye hazır olun.

Rengarenk içerikleri ve Idle temalı yapısı ile oyunculara gerçekçi bir Casino deneyimi sunacak olan Idle Casino Manager şu sıralar dünyanın dört bir yanında eğlenceli olarak oynanmaya devam ediliyor.

Akıllı telefon ve tabletlere indirilerek tamamen ücretsiz olarak oynanabilen Idle Casino Manager’da kumarhanemizi düzenleyerek işe başlayacak ve dünyanın en zengin adamı olmaya çalışacağız. En zengin yönetici olmak için çaba sarf edeceğimiz oyun da müşterilerimize de keyifli zaman geçirmeye çalışacağız.

Poker, rulet ve slot gibi oyun seçeneklerinin yer alacağı oyunda müşterilerimizin yüzünü güldürmeye çalışacak, onların oyun oynamaları için elimizden geleni yapacağız.

Yepyeni poker masaları, kokteyler ve daha fazlasını da düşüneceğimiz oyun da renkli ve eğlenceli dakikalar geçireceğiz.